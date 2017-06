publié le 18/06/2017 à 10:55

Un premier ministre matinal. Édouard Philippe s'est déplacé dès l'ouverture des bureaux de vote À 8h25, le chef du gouvernement a voté dans une école du centre-ville du Havre, ville dont il fut le maire, devant une dizaine de journalistes.



>> Suivez la journée du second tour en direct sur RTL.fr

Veste bleu marine de costume, pantalon de toile, l'ancien édile du Havre de 2010 à 2017 est arrivé à pied accompagné de son épouse Édith Chabre et de son garde du corps. Souriant, l'air détendu, il a voté par vote électronique, la ville du Havre s'étant équipée de machines à voter depuis 2005. Il a pris davantage de temps qu'au premier tour pour saluer les assesseurs et discuter avec des habitants de la ville, dont certains étaient venus l'attendre pour le féliciter et lui souhaiter "bon courage". Le locataire de Matignon n'a en revanche pas fait de déclaration alors qu'il doit regagner la capitale en début d'après-midi.

Plus de 47 millions d'électeurs sont appelés à voter au second tour des législatives, qui devrait donner à Emmanuel Macron une majorité écrasante dans la nouvelle Assemblée nationale où l'opposition risque d'être réduite à la portion congrue. Le niveau d'abstention, qui avait atteint 51,3% au premier tour, un record, sera observé de près.