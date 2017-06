publié le 18/06/2017 à 12:00

Le premier indicateur du second tour des élections législatives 2017 en dit long sur l'état d'esprit des Français. Quatre heures après l'ouverture des bureaux de vote en France métropolitaine, seuls 17,75% des électeurs ont déposé leur bulletin dans l'urne pour départager les 1.147 candidats encore en lice dans 572 duels et une seule triangulaire. Seuls quatre députés avaient été élus dès le soir du premier tour, dimanche 11 juin.



Le taux de participation de ce dimanche est en nette baisse par rapport au premier tour. Dimanche 11 juin à la même heure, 19,24% des Français avaient pris part au vote. Ce chiffre est en baisse constante depuis 10 ans. En 2012, le taux de participation en métropole s’élevait à 21,41 %. Au second tour de 2007, il était de 22,89 %. On se dirige donc vers un nouveau record à la baisse de la participation aux élections législatives.

L'enjeu du second tour des législatives, dont le suspense lié au résultat est quasiment nul, réside dans le degré de l'ampleur de la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. D'après les projections de Kantar Sofres-OnePoint réalisées au soir du premier tour, le président de la République obtiendrait une majorité absolue et écrasante avec 400 à 440 députés derrière lui. Les Républicains et l'UDI deviendraient la première force d'opposition avec 95 à 132 députés. La possibilité de former un groupe parlementaire n'était en revanche pas établie pour le Parti socialiste, la France insoumise et le Front national.