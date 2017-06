EN DIRECT - Législatives 2017 : la participation est de 35,33% à 17 heures

et La rédaction de RTL

publié le 18/06/2017 à 16:50

De quelle couleur sera la nouvelle Assemblée nationale ? Ce dimanche 18 juin, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures en France métropolitaine et le resteront jusqu'à 18 heures, après une journée électorale samedi dans les territoires d'Outre-mer. Dans les grandes villes, les isoloirs seront accessibles jusqu'à 20 heures.



À 17h, la participation s'élevait à 35,33%. Ce taux est en net recul par rapport à la semaine précédente et au scrutin de 2012. Au final, l'abstention devrait atteindre 57%, un nouveau record sous la Ve République. Au premier tour, elle s'établissait à 51,2%.

Quelle majorité sera donc accordée à Emmanuel Macron et sa République en Marche ? Selon tous les sondages publiés avant l'entrée en période de réserve, le Président devrait obtenir une majorité absolue, après avoir été largement en tête au premier tour avec 28,21 % des suffrages selon les derniers résultats publiés par la Place Beauvau. Dans le reste du paysage politique français, on espère éviter la complète hécatombe. La vie du Parti socialiste à l'Assemblée ne semble plus tenir qu'à un fil tandis que Les Républicains redoutent une déroute.

Suivez le déroulement de la soirée :

17h25 - L'abstention de ce second tour devrait s'élever à 57% environ, selon une estimation Kantar Sofres-Onepoint pour RTL. Au premier tour, elle avait atteint 51,2%.



17h00 - La participation s'élève à 35,33%. Il s'agit d'une forte baisse par rapport au premier, où à la même heure 40,75% du corps électoral avait voté.



16h45 - À la mi-journée, la participation était en baisse par rapport au premier tour. Qu'en sera-t-il ce dimanche ? Les chiffres de 17 heures devraient donner une indication.