publié le 18/06/2017 à 10:19

A voté ! Dimanche, aux alentours de 9 heures du matin, Emmanuel Macron, très souriant, s'est rendu dans son bureau de vote du Touquet-Paris-Plage afin de glisser son bulletin dans l'urne pour le second tour des élections législatives. Le président de la République a quitté son domicile en voiture pour se rendre quelque 500 mètres plus loin.



Le chef de l'État a pris son temps avant de se rendre dans l'isoloir, comme lors du premier tour. Poignées de main, échanges de mots, selfies, Emmanuel Macron a passé quelques instants avec la foule présente sur place avant d'aller voter. Et c'est seul, sans Brigitte Macron, que le président de la République est apparu au Touquet.

Après avoir accompli son devoir de citoyen, le chef de l'État doit prendre la direction du Mont Valérien, dans les Hauts-de-Seine afin d'y célébrer dès 11 heures les commémorations du 77ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Il retrouvera notamment, la ministre des Armées, Sylvie Goulard.