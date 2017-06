publié le 18/06/2017 à 09:51

La composition de la nouvelle Assemblée nationale sera affinée dès 20 heures, dimanche 18 juin. Il est toutefois possible d'en deviner les contours. Les résultats du premier tour ont en effet dégagés des grandes tendances. Le palais Bourbon va connaître une évolution significative.



Si les résultats du 11 juin se confirment, des personnalités plus jeunes et plus féminines prendront place sur les célèbres bancs. Jamais autant de femmes ne se seront trouvées aux portes de l'Assemblée nationale. Au total, 246 candidates sont arrivées en tête dimanche dernier. L'immense majorité est issue des rangs de La République En Marche et du Modem. Le futur hémicycle pourrait donc être composé à 43% de femmes. Ce n'est pas tout à fait la parité mais c'est bien mieux qu'il y a cinq ans. En 2012, les femmes ne représentaient qu'un quart de l'Assemblée.

48 ans de moyenne d'âge contre 55 aujourd'hui

Les visages devraient aussi être plus jeunes. Le 11 juin, 126 députés sortants, dont une majorité de socialistes, ont été éjectés dès le premier tour. Là encore, si les projections se confirment, des dizaines de trentenaires vont faire leur entrée au Palais Bourbon. Ce qui fera baisser la moyenne d'âge à 48 ans contre 55 actuellement.

Plus féminine, plus jeune, l'Assemblée resterait sociologiquement, toujours aussi aisée. Selon les données du 1er tour, une très grande majorité des candidats arrivés en tête sont des cadres du privé ou exercent des professions libérales. La grande vague de renouvellement aura donc manifestement oublié de faire une place aux classes populaires.