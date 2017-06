publié le 18/06/2017 à 14:34

Les hommes et femmes politiques ont voté pour le second tour des élections législatives. Le dernier jour de scrutin de l'année 2017, qui a été rythmée par la politique entre les primaires et l'élection présidentielle. C'est le premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert le bal en se rendant au bureau de vote du Havre aux alentours de 8h30, peu après son ouverture. Il a été imité par Richard Ferrand, député candidat à sa réélection dans le Finistère, également ministre de la Cohésion des territoires.



Comme à son habitude, Emmanuel Macron a voté au Touquet, mais seul. Son épouse Brigitte Macron s'est rendue quelques heures après aux urnes, en compagnie de sa fille Tiphaine Auzière, qui brigue par ailleurs cette circonscription du Pas-de-Calais en tant que suppléante de Thibault Guilly. Du côté du Front national, Marine Le Pen, Louis Aliot et Gilbert Collard ont chacun voté, respectivement à Hénin-Beaumont, à Forbach et dans le Gard.

À midi, la participation était en baisse par rapport au premier tour. Elle ne s'élevait qu'à 17,75%. En 2012, elle était de 21,41% et de 22,89% en 2007. L'Île-de-France semble être un mauvais élève pour l'instant. À Paris, comme dans les Yvelines et la Seine-Saint-Denis, le score est relativement faible et ne dépasse pas la barre des 15%.