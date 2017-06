publié le 16/06/2017 à 21:46

La République en marche d’Emmanuel Macron semble sur le point d’obtenir dimanche 18 juin une fort large majorité de sièges à l’Assemblée nationale lors du second tour des élections législatives. L’ampleur d’une majorité est-elle un facteur si décisif que ça ? Pour Alain Duhamel, c’est effectivement "un facteur vraiment essentiel".



"La République en marche d’Emmanuel Macron est créditée dans les simulations de projections de sièges organisées par les instituts de sondage de 400 à 450 en général, quelques fois même encore plus, rappelle l’éditorialiste politique. C’est-à-dire un chiffre qui n’a jamais été atteint sous la Ve république. C’est une majorité énorme, gigantesque, et c’est un privilège puisque ça permet de pouvoir faire passer les lois, les ordonnances etc. sans difficulté par rapport à ceux qui avaient une majorité très étroite."

Mais l’éditorialiste l’affirme : il y a quand même deux inconvénients. "Le premier, c’est qu’une majorité complètement nouvelle composée de novices ce n’est pas toujours ni très aimable ni très fiable". Le deuxième, "beaucoup plus important", c’est que "si le débat politique de fond n’a pas lieu à l’Assemblée nationale il aura lieu sur les médias, qui n’attendent que ça, et dans la rue avec les syndicats dont certains affûtent déjà leurs couteaux."