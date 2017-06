publié le 12/06/2017 à 16:56

S'ils étaient 526 candidats investis par La République En Marche ou le MoDem au soir du premier tour des élections législatives, ils seront 507 sur la ligne de départ pour le second tour. Seuls 19 candidats n'ont pas réussi à surfer sur la vague et ont donc été éliminés dimanche 11 juin.



Un chiffre symbolique tant La République En Marche a dominé les débats lors de ce premier tour des élections législatives obtenant ainsi plus de 32% des voix. En terme de sièges, et selon les projections, le parti d'Emmanuel Macron obtiendrait la majorité absolue avec plus de 400 députés élus à l'Assemblée nationale, loin devant l'alliance entre Les Républicains et l'UDI.

Mais alors, qui sont les 19 candidats éliminés dès le premier tour ? Dans le détail, 13 ont été investis par La République En Marche et 6 par le MoDem. L'outre-mer se distingue particulièrement dans ces résultats alors que deux candidats en Martinique, cinq candidats à La Réunion, et un candidat en Polynésie française ont été contraints de s'arrêter.



La liste des 19 candidats éliminés

Alain Husillos-Crespo (18,1% - 3e de l'Aisne - MoDem)

Christelle Vorillion (14,51% - 3e des Ardennes - REM)

Jean-Charles Orsucci (24,8% - 2e de Corse-du-Sud - REM)

François Orlandi (20,64% - 1e de Haute-Corse - REM)

Bertrand Trepo (20,88% - 5e de la Marne - REM)

Vincent Berthet (21,1% - 2e de Haute-Marne - REM)

Sarah Robin (21,5% - 13e du Nord - REM)

Chantal Rybak (20,2% - 16e du Nord - MoDem)

Daniel Zielinski (20,1% - 20e du Nord - REM)

Dominique Piedfort (20,3% - 7e du Pas-de-Calais - MoDem)

Raynald Magnien-Coeurdacier (17,3% - 4e des Vosges - MoDem)

Chantal Maignan (15,5% - 1e de Martinique - REM)

Max Orville (5,3% - 3e de Martinique - REM)

Karine Nabenesa (3,4% - 1e de La Réunion - MoDem)

Stéphane Randrianarivelo (7,47% - 2e de La Réunion - MoDem)

Carine Garcia (10,69% - 3e de La Réunion - REM)

Anaïs Patel (13,56% - 4e de La Réunion - REM)

Léopoldine Settama-Vidon (15,9% - 5e de La Réunion - REM)

Tepuaraurii Teriitahi (13,08% - 2e de Polynésie française - REM)