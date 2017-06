publié le 12/06/2017 à 12:44

C'est du jamais vu sous la Ve République. Avec un score de 51,29%, dimanche 11 juin pour le premier tour, l'abstention bat un nouveau record dans des élections législatives. Ce taux dépasse allègrement les 42,78% enregistrés lors du premier scrutin de 2012.



Ainsi, sur les 47,57 millions de Français inscrits sur les listes électorales, 24,40 millions ont choisi de déserter les bureaux de vote. À l'inverse, donc, 23,17 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes.



Comme toute élection, les résultats sont annoncés sur la base des suffrages exprimés et ne prennent donc pas en compte l'abstention, ni les votes blancs et nuls. Sur ce principe, La République en Marche et le MoDem cumulent 32,32%, ce qui en fait pour l'heure la première force politique de France et ce qui permet aux observateurs d'évoquer un "raz-de-marée".



Cette vague peut toutefois être relativisée si l'on rapporte le score de la probable future majorité présidentielle au pourcentage d'inscrits sur les listes électorales. Ces chiffres sont d'ailleurs explicitement communiqués par le ministère de l'Intérieur. Logiquement, il apparaît dans cette configuration que La République en Marche et le MoDem ne pèsent plus que 15,39%, un score bien loin derrière les 51,29% des abstentionnistes que certains aiment le qualifier comme "premier parti de France". Encore faut-il que ces derniers aient les mêmes raisons de ne pas se rendre aux urnes...