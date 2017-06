publié le 17/06/2017 à 13:00

Le coup d'envoi du second tour des élections législatives a été donné à Saint-Pierre-et-Miquelon samedi 17 juin à 12h. Les premiers électeurs sont dès à présent attendus pour départager Annick Girardin, actuelle ministre des Outre-mer membre du Parti radical de gauche et son adversaire Stéphane Lenormand (Archipel Demain). Au premier tour, à la surprise générale, celle qui a également participé au gouvernement de Manuel Valls comme ministre de la Fonction publique était en ballottage incertain.



Les deux candidats ont obtenu exactement le même nombre de voix (1.209 voix et 41,59% des suffrages). L'enjeu est de taille pour Annick Girardin : une défaite est synonyme de départ du gouvernement. Cette issue serait par ailleurs un sérieux revers pour celle qui avait été élue dès le premier tour en 2012.



La République En Marche en position très favorable

La Guadeloupe vote aussi samedi 17 juin. Les électeurs choisiront entre quatre duels impliquant à chaque fois un candidat de La République En Marche ou se présentant en symbiose avec le mouvement. Au premier tour, seul le Parti socialiste, avec Hélène Vainqueur-Christophe, est arrivé en tête dans la 4e circonscription. Les Républicains, quant à eux, pourront espérer occuper le fauteuil de député avec Claire Javois, arrivée en tête avec 26,01% des voix à Saint-Martin/Saint-Barthélémy. Elle affrontera Inès Bouchaut-Choisy, représentante de La République En Marche.

Les Guyanais se rendent également aux urnes samedi. La République En Marche est là encore bien représentée avec un candidat au second tour dans les deux seules circonscriptions du département. De la même façon, le parti d'Emmanuel Macron est en situation confortable en Polynésie et chez les Français de l'étranger. La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna sont appelés à voter dimanche 18 juin.