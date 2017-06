publié le 18/06/2017 à 13:32

Dernière ligne droite pour les candidats des 577 circonscriptions électorales françaises. Les Français votent ce 18 juin pour élire leur nouvelle Assemblée nationale. Une élection qui génère peu d'enthousiasme lorsque l'on observe le taux de participation à 12 heures : 17,75 %. Et comme lors du premier tour des élections législatives et lors de l'élection présidentielle, les sites d'actualités francophones basés hors de l'Hexagone, tels RTBF et Le Soir vont pouvoir dévoiler des premières estimations des résultats des législatives avant tout le monde.



En France, en raison de l'embargo imposé par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, aucun média n'est autorisé à diffuser des sondages ou des estimations de résultats avant 20 heures en ce dimanche 18 juin. Et le non respect de cette contrainte peut coûter cher : jusqu'à 75.000 euros d'amende.



La RTBF, Le Soir ou encore La Libre pour la Belgique ou 20minutes.ch pour la Suisse ne sont cependant pas concernés par cette règle. Face aux risques de fortes affluences, certains ont même anticipé. C'était le cas de Lalibre.be bien avant les élections législatives, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, qui avait par exemple annoncé avoir testé et renforcé ses serveurs pour éviter les surcharges.

Les réseaux sociaux sont également un immense vecteur de diffusions de premiers chiffres. L'utilisation du hashtag #RadioLondres devrait ainsi permettre de concentrer une partie des publications d'internautes français et de médias étrangers qui donneront des estimations avant 20 heures. Attention cependant : de nombreuses internautes utilisent régulièrement ce hashtag pour diffuser et/ou relayer, de façon complètement anonyme, de nombreuses informations.



