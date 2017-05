publié le 16/05/2017 à 12:26

Candidat aux élections législatives à Évry, son fief historique, Manuel Valls voit l'horizon se dégager. On savait déjà que La République En Marche ne présenterait aucun candidat face à lui, tant l'ancien premier ministre avait fait l'éloge de la hauteur de vue d'Emmanuel Macron dans l'espoir vain de jouer dans la cour de la majorité présidentielle. Dans le même temps, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, avait engagé une procédure d'exclusion à l'encontre du candidat devenu de fait sans étiquette.



Il semble que la défiance envers le maire d'Évry ait été quelque peu étouffée rue de Solférino. En effet, comme le parti d'Emmanuel Macron, le parti à la rose n'investira personne face à lui. Le Parti socialiste n'investira pas Manuel Valls aux législatives, mais ne mettra pas non plus de candidat face à lui, a affirmé mardi 16 mai à l'AFP Christophe Borgel, en charge des élections au PS.

Résultat tout bénéfique pour Manuel Valls, qui ne s'est pas privé d'écorner l'image du président "méchant" le jour de son investiture. "On joue jusqu'au bout, on l'humilie, on l'isole, le tout pour finir par une solution de compromis", affirme-t-il en évoquant sa situation politique personnelle. Il poursuit : "Mais ils l'ont fait de manière tellement appuyée que ça s'est retourné contre Macron. C'est devenu le cas Valls", a-t-il terminé. Manuel Valls avait été largement élu député dans sa circonscription en 2012 avec 48,6% des suffrages exprimés au second tour, devançant nettement son adversaire de l'UMP, Cristela de Oliveira (19,52%).