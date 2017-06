publié le 17/06/2017 à 08:46

À la veille du second tour des élections législatives, gros plan sur l'histoire de l'Assemblée Nationale. Au moment où l'on parle de diminuer le nombre de députés, il fut un temps où il y avait beaucoup plus que 577 députés. C'était en 1848, sous la IIe République. Denis Jeambar, journaliste pour l'hebdomadaire, Le 1, explique : "On a eu jusqu'à 880 élus, puis 600 etc. Le général de Gaulle a ramené ça, et on en a aujourd'hui 577. Donc, il y a de la place à la fois pour en mettre plus, mais peut-être aussi pour en mettre moins."



Il a par ailleurs beaucoup été dit que la précédente majorité avait inventé les députés "frondeurs". Pourtant, ce n'est pas une nouveauté. L'historien Jean Garrigues nous rafraîchit la mémoire. "Il y avait déjà des frondeurs du temps du général de Gaulle : ceux qui ont voté pour Jacques Chaban-Delmas contre la volonté du général de Gaulle à la présidence de l'Assemblée, ceux qui étaient favorables à l'Algérie française et qui systématiquement critiquaient la politique d'indépendance menée par le général de Gaulle. Tout ça a fait beaucoup de dégâts dans cette majorité."

À l'Assemblée, les débats homériques sont fréquents. Cela a notamment été le cas, lors du débat sur la loi de Simone Veil mettant en débat l'interruption volontaire de grossesse. Elle fut alors l'objet des pires avanies, se souvient Jean Garrigues. "Il y a eu un député de la majorité, médecin par ailleurs, qui a produit un fœtus dans un bocal à l'intérieur de l'Hémicycle. C'était quelque chose de très violent."

Le kir créé à l'Assemblée

Heureusement, l'Assemblée nationale dispose de lieux où la tension peut redescendre, notamment sa buvette. Elle a été créée en 1797 par un limonadier du nom de Jacob. C'est aussi là qu'est né un apéritif très apprécié des Français, comme le signale Denis Jeambar. "Dans les années 1950, il y a eu un parlementaire très célèbre, le chanoine Félix Kir. À la buvette, il a créé ce fameux kir."



Plus sérieusement, l'Assemblée est le lieu de l'art oratoire. Surtout le jour du discours de politique générale du Premier ministre. Édouard Philippe s'y frottera le 4 juillet. Le plus connu est celui sur la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. Il ne fut toutefois pas du goût de tout le monde. L'historien Jean Garrigues raconte. "Le président de la République, Georges Pompidou, considérait que c'était un discours de président et que Jacques Chaban-Delmas n'avait pas à outrepasser ses fonctions." Georges Pompidou dira même de Chaban-Delmas : "Il me casse les pieds avec la nouvelle société, j'ai déjà assez à faire avec l'ancienne."