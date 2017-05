EN DIRECT - Le Premier ministre d'Emmanuel Macron annoncé ce matin

publié le 15/05/2017 à 07:10

Après avoir pris officiellement ses fonctions dimanche 14 mai et alors qu'il doit partir pour Berlin dans la journée de lundi pour son premier déplacement officiel et une rencontre avec la chancelière Angela Merkel, Emmanuel Macron va nommer ce matin son Premier ministre. Un choix, qui devrait en dire beaucoup sur l'orientation de sa politique pour les mois qui viennent.



Le juppéiste Édouard Philippe, maire du Havre de 46 ans, est annoncé comme le grand favori pour faire son entrée à Matignon. Le choix du Premier ministre, chargé de former un gouvernement dans les 48 heures, sera crucial pour le jeune président, qui doit convaincre de sa capacité à rassembler autour de son projet "ni de droite, ni de gauche" et se cherche une majorité avant les législatives des 11 et 18 juin.

La nomination d'un Premier ministre venu de la droite pourrait ainsi inciter certains, chez Les Républicains, à franchir le pas pour être candidats dans la majorité présidentielle.

Suivez la nomination du Premier ministre en direct :

08h10 - Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont affichés soudés sur le tapis rouge de l'Élysée hier. Le président de la République devrait lui accorder un statut à part entière pendant son mandat.



08h01 - Bernard Cazeneuve, qui transmettra le pouvoir à son successeur, n'est pas encore arrivé à Matignon. Le personnel se prépare à une passation qui pourrait arriver "à tout moment", selon notre reporter Olivier Bost.



07h55 - Laurent Fabius salue "la constante" de la politique étrangère de la France : la force du couple franco-allemand.



07h53 - Le président du Conseil constitutionnel, qui veille à la régularité du scrutin présidentiel, a fait les comptes. "Sur 70.000 bureaux de vote, on a annulé 38, sur 30 millions de voix, cela en représente 16.000".



07h51 - Laurent Fabius, qui se tient à son devoir de réserve, ne veut pas "porter de jugement" sur le bilan de François Hollande, qui ne siégera pas au Conseil constitutionnel, comme il l'avait promis.



07h47 - Le président du Conseil constitutionnel revient sur l'intronisation d'Emmanuel Macron, qu'il a décrit comme "un homme de notre temps", selon la formule de Chateaubriand. "Une espèce d'hommage que je voulais rendre à la langue française", se justifie l'ancien locataire du quai d'Orsay.



07h45 - Laurent Fabius est dans le studio de RTL.



07h41 - Comme François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui, Emmanuel Macron rencontrera Angela Merkel pour son premier voyage officiel. Dix jours plus tard, le président de la République décollera pour la Maison-Blanche et échangera avec le controversé Donald Trump au cours d'un "long déjeuner".



07h36 - Pas encore intronisé, Emmanuel Macron a nommé plusieurs de ses proches pour l'assister pendant son début de mandat. Alexis Kohler a été nommé secrétaire général de l'Élysée. Patrice Strzoda sera son directeur de cabinet. Philippe Étienne est le troisième énarque à composer l'équipe d'Emmanuel Macron. À 61 ans, l'actuel ambassadeur de France en Allemagne a été nommé conseiller diplomatique auprès du président. Ismaël Emelien devient, quant à lui, conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Une fonction un temps occupé par Aquilino Morelle sous l'ère Hollande et par Henri Guaino sous Sarkozy.



07h28 - Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel qui a intronisé Emmanuel Macron dimanche, répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h45.



07h16 - Dans ses confidentiels RTL, Pauline de Saint-Rémy anticipe la réaction des Républicains en cas de nomination à Matignon de l'un des leurs. Un comité de campagne de la droite est en effet organisé aujourd'hui à 10h30 pour réagir au plus vite à l'éventuelle nomination du très proche d'Alain Juppé, Édouard Philippe. Depuis la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, la droite, emmenée par François Baroin, mène campagne officiellement en bloc pour les législatives, sa "revanche" après l'élimination de François Fillon dès le premier tour de la présidentielle. L'objectif : retenir les siens afin d'opposer une cohabitation à Emmanuel Macron.



07h13 - Dans la foulée de son intronisation, le plus jeune président de la République s'est mis "au travail" dès hier soir. À n'en pas douter, le successeur de François Hollande devait valider définitivement le nom du locataire de Matignon.



07h00 - Le nom du Premier ministre d'Emmanuel Macron pourrait être annoncé par l'Élysée aux environs de 8h ce matin.