publié le 12/05/2017 à 22:27

Il aura fini par démissionner. Gaspard Gantzer, le conseiller communication de François Hollande renonce à se présenter aux législatives sous l'étiquette de La République En Marche, dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine, faisant valoir que ses "attaches sont à Paris".





Ce dernier s'est dit "très honoré" de la proposition d'Emmanuel Macron, Gaspard Gantzer a indiqué que c'est "après réflexion", qu'il préfère la "refuser", estimant que ce n'était "pas une bonne idée", "ses attaches" étant à Paris, la ville ou il a "toujours vécu" et pour laquelle il a travaillé à la mairie.



Les responsables de La République En Marche lui avaient "proposé un territoire en Bretagne, ce qui avait du sens pour eux", a-t-il toutefois relevé. Gaspard Gantzer a précisé qu'il avait "bien évidemment informé le président de la République actuel, le président nouvellement élu, les responsables locaux de La République En Marche, en Ille-et-Vilaine, ainsi que Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement" de sa décision.



Le parachutage de Gaspard Gantzer dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine face à la socialiste Gaëlle Andro avait surpris et agacé l'entourage de Jean-Yves Le Drian. Les proches du président de la région Bretagne et allié d'Emmanuel Macron avaient affirmé ne pas être au courant de ce parachutage. Le soutien de l'ancien ministre de la Défense au nouveau président de la République lui avait déjà valu un début de fronde menée par Marylise Lebranchu. Une investiture qui n'avait donc rien arrangé dans les rapports entre Jean-Yves Le Drian et le PS local.