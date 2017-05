publié le 15/05/2017 à 15:36

L'annonce s'est fait attendre mais elle est désormais officielle. Édouard Philippe va quitter Le Havre pour s'installer à Matignon. Le maire de la ville normande a été nommé premier ministre par Emmanuel Macron, ce lundi 15 mai. Un choix important en vue des élections législatives de juin prochain alors que La République En Marche n'est pas assurée d'obtenir la majorité parlementaire.



Et si ce choix de prendre un ministre issue de la droite modérée est fort, il n'est pas une surprise tant le nom d'Édouard Philippe revenait régulièrement avec insistance ces dernières semaines. À 46 ans, Édouard Philippe doit représenter le renouveau de la classe politique française voulue par Emmanuel Macron et vantée pendant toute sa campagne présidentielle. Il est ainsi décrit comme "intelligent, vif d'esprit, par moment un peu braque, solide mais cassant", selon une petite main des Républicains.



Édouard Philippe dispose d'une expérience certaine. Il a une manière "assez moderne" de travailler", selon l'un de ses proches. S'il n'est pas le plus connu des députés Les Républicains, il demeure une valeur sûre de la droite avec un parcours extrêmement classique : Science Po, ENA et Conseil d'État avant de s'emparer de la mairie du Havre, en 2010.



Un très proche d'Alain Juppé

Ce natif de Rouen s'est construit une carrière politique à gauche, au côté de Michel Rocard tout d'abord, avant de prendre un virage vers le centre-droit. Dès 1995, il se rapproche d'Antoine Rufenacht, le maire du Havre jusqu'en 2012, puis participe à la création de l'UMP aux côtés d'Alain Juppé. Une rencontre déterminante alors qu'Édouard Philippe restera toujours loyal à l'ancien premier ministre et, ce, même lors de la condamnation du maire de Bordeaux dans l'affaire des emplois fictifs du RPR en 2004.



Édouard Philippe accompagne le parcours d'Alain Juppé jusqu'à la campagne de l'ancien premier ministre en 2016 pour la primaire de la droite et du centre. Et s'il soutient un temps François Fillon, Édouard Philippe quitte la matrice présidentielle des Républicains et s'éloigne du vainqueur de ce scrutin interne.

Un homme de lettres

Haut fonctionnaire, avocat, élu local en Seine-Maritime, Édouard Philippe a aussi coécrit plusieurs ouvrages dont deux avec Gilles Boyer, le directeur de la campagne d'Alain Juppé lors de la primaire de 2017. Un amour des mots qui provient sans nul doute de ses parents, tous deux professeurs de français. Il était "interdit d'abîmer les livres, le seul bien de luxe de la famille", se souvient-il dans un portrait intimiste du Point. Sa sœur est elle aussi devenue professeure de lettres.



Mais les lettres ne sont pas sa seule passion. Ainsi le maire du Havre est-il aussi un amoureux de musique et de cinéma. Entre deux chansons de Bruce Springsteen ou encore deux films Stanley Kubrick, Édouard Philippe n'hésite pas à se détendre en pratiquant la boxe. "Je prends des coups, j’en donne aussi. J’apprends. C’est un sport qui rend humble", expliquait-il en octobre 2016 dans une interview à LCI.