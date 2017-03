publié le 10/03/2017 à 08:17

"Il y a quelque chose qui se dégage de sa candidature." Le chercheur Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields, soutient Emmanuel Macron. Tandis que le candidat du mouvement "En Marche !" est donné vainqueur de la présidentielle par un récent sondage, le chercheur en mathématiques, au look dandy baroque, voit dans ce candidat l'émergence d'une nouvelle politique. "Il arrive, avec une offre nouvelle, à attirer beaucoup de talents qui ne se reconnaissaient pas dans les partis traditionnels (...) et puis il a un positionnement pro-européen qui ne pouvait qu'avoir une forte résonance auprès du militant pro-européen que je suis", explique au micro de RTL Cédric Villani, qui a assisté au premier meeting de sa vie pour soutenir Emmanuel Macron à Lyon.



"On n'a pas vu ce genre de profil se lancer sur la scène politique française depuis longtemps", affirme le mathématicien qui n'hésite pas à qualifier le leader d'"En Marche !" d'ovni politique. Cédric Villani avait par le passé voté pour François Bayrou et dit retrouver chez Emmanuel Macron "l'émergence d'un centre indépendant et la possibilité pour la France de se replacer enfin en leader sur la question de l'Union européenne". "Ces deux espoirs qu'on n'avait pas vu se concrétiser avec la candidature de François Bayrou, maintenant, sont en passe de se concrétiser avec la candidature d'Emmanuel Macron", estime Cédric Villani, pour qui Macron casse la "vision simpliste et destructrice" qu'il associe au clivage droite-gauche.



Fils de pieds noirs, Cédric Villani peine à comprendre les reproches adressés à Emmanuel Macron pour son ambivalence sur la question de la colonisation et l'emploi du terme "crime contre l'humanité". "Je trouve qu'il est courageux parce que toutes les réponses complexes ont des réponses complexes et il a le courage d'aborder toutes les questions sous tous les angles. (…) La vérité, c'est que les solutions simples n'existent pas, sauf dans les films, sauf dans les discours populistes", estime-t-il, ajoutant que "le mot était sans doute maladroit mais c'était important que le sujet soit mis sur la table".