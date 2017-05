François Hollande et Emmanuel Macron le 10 mai 2017

C'est une journée millimétrée qui commence au matin de ce dimanche 14 mai. Une semaine après avoir été élu président de la République, Emmanuel Macron entre officiellement en fonction, et François Hollande quitte l'Élysée au terme d'un mandat marqué par de nombreuses difficultés sociales et sécuritaires. La passation de pouvoir, rite immuable, a lieu à 10 heures à l'Élysée.



François Hollande remettra les clés du palais présidentiel à Emmanuel Macron, un scénario sur lequel peu auraient parié il y a un an. Il accueillera son ancien conseiller sur le perron du palais présidentiel, au bout du tapis rouge. Les deux hommes s'enfermeront ensuite dans le bureau présidentiel pour un moment confidentiel, au cours duquel Emmanuel Macron se verra notamment remettre les codes nucléaires. François Hollande quittera le palais de l'Élysée seul, sans sa compagne Julie Gayet, comme le révélait RTL le 9 mai. La présence de Brigitte Macron, épouse du président élu, reste en suspens.

Le nouveau chef de l'État gagnera dans la foulée un salon de l'Élysée où il sera élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est ensuite qu'il recevra le collier d'investiture, moment solennel qui se déroulera dans la salle des fêtes du palais. Après une allocution en présence des corps constitués et d'invités triés sur le volet puis les 21 coups de canon tirés depuis l'esplanade des Invalides, Emmanuel Macron se rendra à 17 heures à l'Hôtel de Ville de Paris où il sera reçu par la maire PS Anne Hidalgo. Lundi 15 mai, il désignera son Premier ministre, pour former son gouvernement le lendemain.

