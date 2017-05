VIDÉO - Sylvie Goulard : "Il faut de la transparence" sur le statut de la première dame

publié le 12/05/2017 à 10:03

Brigitte Macron doit-elle avoir un statut officiel de première dame ? 68% des Français estiment que non, selon un sondage YouGov pour le HuffPost. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait assuré qu'il était nécessaire de créer "un statut de la première dame ou du premier homme. Il faut que la personne qui vive avec vous puisse avoir un rôle, qu'elle soit reconnue dans ce rôle".

Selon Sylvie Goulard, "il faut toujours distinguer la personne, des questions de fond". L'eurodéputée centriste souligne que "beaucoup de gens disent que l'épouse du Président n'a aucun rôle à jouer, mais j'ai observé durant la campagne, qu'ils lui font passer des messages pour son mari. Il y a une certaine schizophrénie dans la population".



Ce soutien d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle estime que "si vous niez le fait que cette personne va recevoir du courrier, si vous niez que des gens lui demandent de jouer un rôle. Si vous niez le fait qu'elle a besoin d'in certain entourage, ne serait-ce que pour la protéger dans l'intérêt de l'État, à ce moment-là vous passez à côté du sujet. Le terme de première dame n'existe même pas en France. Le mot-clé est la transparence. Il faut qu'il y en ait sur le coût de la sécurité du conjoint du Président et sur son équipe".