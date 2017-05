publié le 15/05/2017 à 10:27

À peine investi, Emmanuel Macron n'a pas le temps de souffler. Le président fraîchement élu a en effet des journées bien remplies pour sa première semaine de travail. Plusieurs rendez-vous importants ont été inscrits dans son agenda et il va donc entamer dès ce lundi, la première semaine cruciale de son quinquennat.



Le huitième président de la Ve République l'avait annoncé sur Twitter le jour de son investiture, dimanche 14 mai : "En ce qui me concerne, dès ce soir, je serai au travail". Nomination du premier ministre, déplacement à Berlin, composition du gouvernement et visite aux forces françaises stationnées au Sahel sont notamment au programme de cette première semaine. Le plus jeune chef de l'Etat français jamais élu a été critiqué de nombreuses fois lors de sa campagne pour son manque d’expérience.

Lundi, annonce du premier ministre et rencontre avec Angela Merkel

À commencer par ce lundi 15 mai : dès le début de la journée, le premier ministre va être annoncé par un communiqué. Parmi les noms qui circulent, celui d'Edouard Philippe revient avec insistance. Ensuite, direction Berlin, où Emmanuel Macron est attendu afin d'y rencontrer la chancelière Angela Merkel.

Les sujets de la refondation et de la relance de l'Europe devraient être évoqués. L'entretien est prévu aux alentours de 17h30 et doit être suivi d'un point presse pour une déclaration commune. Emmanuel Macron rentrera ensuite à Paris pour y passer la nuit.

Mardi, annonce du gouvernement

Mardi, le nouveau président de la République prendra un petit-déjeuner avec la délégation du CIO en visite à Paris. Au lendemain de l'annonce du nom de son premier ministre, le huitième président de la République va ensuite annoncer mardi 16 mai, la quinzaine de membres de l'équipe gouvernementale qui va travailler avec lui. Des ministres des deux bords politiques devraient se côtoyer comme il l'a promis.

Mercredi, rencontre avec Paolo Gentiloni

Mercredi, le 17 mai, Emmanuel Macron présidera son premier Conseil des ministres. Il connaissait l’exercice mais "seulement" en tant que ministre de l'Économie. Cette fois-ci, il sera au centre de la table pour réunir ses ministres pendant plus d'une heure, comme il l'a annoncé. Le soir, le chef de l'État dînera avec le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni.

Jeudi ou vendredi, rencontre avec les troupes de l'opération Barkhane

En cette fin de semaine bien chargée, Emmanuel Macron devrait se rendre au Mali auprès des forces françaises engagées à l'extérieur du territoire. Jeudi ou vendredi, Emmanuel Macron va donc rencontrer les troupes de l'opération Barkhane.