publié le 14/05/2017 à 18:51

Les premiers pas très solennels du président Macron : de l'Élysée à l'Hôtel de Ville de Paris, en passant par la tombe du soldat inconnu, ce dimanche 14 mai, le nouveau chef d'État de 39 ans a été d'une certaine gravité.

Dans son discours ce matin, il a affiché l'objectif de son quinquennat. "Je veux rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie", a-t-il déclaré.



Emmanuel Macron s'est rendu à 17 heures, à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est la tradition, le nouveau chef d'État rend visite au maire de Paris, en l'occurrence à la maire, Anne Hidalgo.

Accompagné de sa femme, Brigitte Macron, il a été accueilli sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où il a pris un bain de foule et serré beaucoup de mains. Pour la plus grande joie des Parisiens venus l'applaudir même ceux qui ne l'ont pas soutenu. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo se sont entretenus pendant une vingtaine de minutes.

- La passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande a eu lieu ce dimanche 14 mai. L'entretien entre les deux devait durer une demi-heure, il a duré plus du double. Emmanuel Macron a ensuite raccompagné le président sortant jusqu'à sa voiture, ils ont marché tous les deux côte à côte.





- Le président Macron a par la suite remonté les Champs-Élysées dans un véhicule militaire, à un peu plus de 12h45, dimanche 14 mai, avant de les redescendre dans le tout nouveau modèle de Citroën. Ce qui était frappant, c'est la gravité de ce jeune chef d'État, déjà chef des armées.



- La première visite du président Macron a été pour des soldats français gravement blessés lors d'opérations militaires. Il s'est rendu à l'hôpital Percy de Clamart où le nouveau président est allé au chevet de trois soldats. Tout un symbole évidemment dans le contexte terroriste.



- Quant à François Hollande, qui n'est donc plus président, il s'est rendu au siège du Parti socialiste dès sa sortie de l'Élysée. Ému, serrant des mains, il reçoit des roses rouge. Dans un discours, François Hollande défend le bilan de son quinquennat. Et cet après-midi, il est allé à l'hôpital des Invalides.



- C'est l'avant-dernière soirée de Ligue 1 de football, à 21 heures, ce 14 mai. Tous les matchs sont joués ce soir. Les Monégasques, qui accueillent Lille, peuvent être champions dès ce soir. Les Parisiens jouent à Saint-Étienne de leurs côtés.