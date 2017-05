publié le 14/05/2017 à 10:13

La nouvelle équipe d'Emmanuel Macron se dessine petit à petit. Alors que François Hollande transmet le pouvoir à son successeur, les proches de l'ancien ministre de ml'Économie sont nommés à des postes clefs. Alors que le nom du premier ministre devrait être connu dès lundi, le secrétaire général de l'Élysée a été désigné dimanche 14 mai : Alexis Kohler. Il succède ainsi à Jean-Pierre Jouyet.



Diplômé de Sciences-Po, l'ESSEC et l'ENA, ce très proche d'Emmanuel Macron âgé de 44 ans était son directeur de cabinet à Bercy.

Le secrétaire général de l'Élysée a un poste majeur dans les arcanes du pouvoir. C'est lui qui - entre autres - prépare le Conseil des ministres, conseille le président mais aussi relit certain de ses discours et coordonne les actions des ministères et les relations entre le président de la République et les différents syndicats.



Emmanuel Macron est arrivé à 10 heures à l'Elysée pour sa passation de pouvoir avec François Hollande qui l'a accueilli d'une sobre poignée de main et sans accolade, un fin sourire fixé sur les lèvres, sur le perron du palais présidentiel. Suivez cette journée en direct sur RTL.fr.