publié le 15/05/2017 à 18:50

Les Républicains peinent à se mettre d'accord sur la posture à avoir en vue des élections législatives. Si une vingtaine d'élus LR et UDI exhortent leur famille politique à "répondre à la main tendue" par Emmanuel Macron après la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, les chefs de file des deux partis refusent pourtant de se ranger derrière le nouveau président de la République.



Ainsi, Brice Hortefeux évoque une simple "démarche individuelle" de la part d'Édouard Philippe. "Un débauchage ne fait pas un équipage. C'est une démarche individuelle, en aucun cas une démarche collective", a lancé l'ancien ministre de l'Intérieur sur RTL. Avant d'ajouter : "Il ne s'agit pas de contester la personnalité d'Édouard Philippe, il a des qualités nombreuses, mais aujourd'hui être au gouvernement c'est être un supplétif du mouvement 'En Marche !'.

Les élections législatives, le 11 et 18 juin prochains, sont dès lors des plus indécises. Et la position des Républicains pourrait encore évoluer en fonction des résultats à ce scrutin. "Nous avons un chef de file, en la personne de François Baroin, et au soir du 18 juin nous devrons définitif si c'est une participation ou une opposition", a-t-il déclaré sans fermer la porte à une future collaboration avec La République En Marche en cas de défaite des Républicains aux législatives.