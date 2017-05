et Claire Gaveau

publié le 15/05/2017 à 16:59

Le suspense est donc levé. Emmanuel Macron a opté pour un premier ministre de droite en nommant Édouard Philippe à Matignon. Ce dernier, maire du Havre et très proche d'Alain Juppé, est "un homme de droite modérée, tempère Alba Ventura, éditorialiste à RTL. C'est un signal parce qu'il s'agit de fracturer la droite, d'emporter avec Édouard Philippe toute cette droite qui se sent de dépasser le clivage droite-gauche".



Ce choix, que la rumeur suggérait depuis plusieurs jours, pourrait donc avoir des conséquences notables lors des élections législatives : "Dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a l'idée d'élargir la majorité présidentielle, de gagner les législatives... Cela passe par ce signal", lance-t-elle évoquant également la question du renouvellement, tant abordée par le nouveau président de la République. Alba Ventura poursuit : "On a un jeune couple à la tête de l'État, avec peu d'expérience mais avec un parcours qui se ressemble un peu".

Le flou persiste fortement autour des élections législatives malgré de récents sondages favorables. Ainsi, vendredi 12 mai, selon une enquête Harris Interactive, 29% des Français se disaient prêts à se tourner vers La République En Marche et le MoDem. Derrière, Les Républicains et l'UDI ne recueillaient que 20%.