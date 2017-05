Qui est Alexis Kohler, nouveau secrétaire général de l'Élysée ?

publié le 14/05/2017 à 13:33

"Il est plus intelligent que moi", dirait de lui Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République a nommé Alexis Kohler secrétaire général de l'Élysée. Les deux hommes se connaissent bien. Alexis Kohler est l'ancien directeur de cabinet du chef d'État lorsque ce dernier était à Bercy. À 44 ans, cet Alsacien accède ainsi à l'une des fonctions les plus importantes de l'État, puisqu'il sera chargé de coordonner les ministères.



Né à Strasbourg en 1972, il est le fils d'une avocate et d'un haut-fonctionnaire. Alexis Kohler est diplômé de plusieurs grandes écoles : après Science Po en 1993, il étudiera ensuite à l'Essec et à l'ENA puis passera directement par la case gouvernement en entrant à la direction du Trésor de Bercy. Il fera également partie du Fonds Monétaire International (FMI) et de l'Agence des participations de l'État (APE).

Aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le lancement d'"En Marche!"

Il croise finalement la route d'Emmanuel Macron en 2014, lorsque le futur président est appelé par François Hollande au ministère de l'Économie. Alexis Kohler vient alors de passer deux ans au sein du cabinet de Pierre Moscovici. En août 2014, il devient le directeur de cabinet du nouveau locataire de Bercy, après le départ d'Arnaud Montebourg. Les deux hommes lient une relation d'amitié et Alexis Kohler est aux premières loges lorsqu'Emmanuel Macron décide de fonder son mouvement "En Marche!", en avril 2016.

Selon le journal Libération, il participe même aux réunions préparatoires du nouveau mouvement politique de son chef de cabinet. La suite ? Emmanuel Macron démissionne du gouvernement en août 2016 et Alexis Kohler part dans le privé en Suisse. Selon les termes de Libération, il restera en "contact permanent" avec le candidat d'"En Marche !" avant de rentrer dans son gouvernement.