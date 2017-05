Laurent Fabius revient sur son discours face à Emmanuel Macron

publié le 15/05/2017 à 08:08

Emmanuel Macron est "un homme de notre temps". Laurent Fabius a félicité le Président en le proclamant chef de l'Etat. Le président du Conseil constitutionnel a tenu à citer Chateaubriand et évoqué la campagne "chamboule-tout" qui l'a mené à l'Élysée. "Désormais, par le choix souverain de notre peuple, vous êtes aussi et d'abord l'homme de notre pays, chargé de le représenter, partout, en métropole et outre-mer, en Europe et dans le monde (...) président d'une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, chargé de la représenter, de la faire progresser, d'en incarner les valeurs et la langue et de la rassembler", a-t-il ajouté.



Invité à l'antenne de RTL, Laurent Fabius a expliqué avoir "respecté ce que dit la Constitution. Il y a des articles qui précisent comment doit se faire l'entrée en fonction du président de la République. Il veille à la régularité du scrutin et proclame les résultats. J'ai voulu rendre un hommage à la langue française. La formule se comprend d'elle-même. Il y a un rapport entre l'espace et le temps. Quand on voit l'âge d'Emmanuel Macron et ce qui se met en route. Beaucoup de gens disent que c'est l'homme de son temps. J'ai repris les termes de la Constitution".

Mais le président du Conseil constitutionnel affirme que ses propos n'étaient en aucun cas une leçon au Président. "On peut respecter la Constitution sans être insipide. L'ensemble des cérémonies est un mélange entre le protocole républicain qu'il faut respecter, et un souffle, un contact, une atmosphère lié à une situation, un changement d'époque et de personnes".