publié le 13/05/2017 à 18:11

Coup de théâtre. L'union de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen aura duré deux semaines. Le président de Debout la France, qui s'était rallié à la candidate du Front national durant l'entre-deux-tours, devrait annoncer lundi 13 mai sur RMC que leurs deux partis ne s'allieront pour cette élection. Le Conseil national n'est pas encore terminé ce samedi 13 mai à 18 heures, mais il en ressortira c'est que Debout La France présentera un candidat dans les 577 circonscriptions. Mauvaise nouvelle pour le Marine le Pen, qui doit déjà faire face au départ de Marion Maréchal Le Pen et aux contestations en interne après une campagne que beaucoup jugent ratée.





Il y avait pourtant un accord entre les deux parties - certes non signé mais confirmé par elles : le FN devait choisir 50 circonscriptions sans candidat pour laisser le champ libre aux candidats de Debout le France. De son côté, Debout la France ne devait pas présenter de candidat dans 50 circonscriptions pour éviter au FN un adversaire supplémentaire, mais tout cela est rompu. "Le FN sera présent partout et nous aussi", résume-t-on dans l'entourage de Nicolas Dupont Aignan.

Le conseil national de Debout la France, toujours en cours, est houleux, précise un participant. Beaucoup, au sein de Debout le France, regrettent l'alliance avec Marine le Pen. "Je suis désespéré", soupire un cadre depuis le débat de l'entre-deux-tours contre Emmanuel Macron. Certains se sont étranglés en entendant des "On est chez nous" lors des meetings de Marine le Pen. Est-ce une erreur stratégique pour Nicolas Dupont Aignan ? L'ex-candidat s'exprimera lundi sur le sujet.