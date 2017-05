Passation de pouvoir : Macron doit faire confiance à un entourage neuf

publié le 14/05/2017 à 22:45

Emmanuel Macron va gouverner avec un "pack" jeune autour de lui. Par exemple celui qui va occuper la fonction de conseiller spécial du président, Ismaël Emelien, est âgé d'à peine 30 ans, ce qui en fait le plus jeune conseiller spécial à ce poste. Le nouveau président va surtout s'entourer de ceux qui l'ont soutenu, qui lui ont fait confiance au cours de ces derniers mois. Ce qui est, finalement, le cas de peu de gens.



La gouvernance d'Emmanuel Macron peut également s'avérer solitaire et pour cause, le candidat Macron a parfois été seul. Au départ, personne ne croyait en lui, sauf lui-même. Il n'a donc pas de comptes à rendre. Le seul dont il affirme qu'"il est plus intelligent" que lui, celui dont il écoute les conseils, est Alexis Kohler, qu'il vient de nommer secrétaire général de l'Élysée.

En fait, Emmanuel Macron fait confiance à très peu de gens. Au fond, il connaît depuis peu les personnes qui l'ont soutenu, ont dépensé de l'énergie pour sa campagne au cours de ce derniers mois. Sylvain Fort est un bon exemple de cette récente proximité : ce normalien de 45 ans, qui va devenir son conseiller en communication, l'a rencontré pour la première fois il y a quelques mois seulement.

