publié le 04/04/2017 à 20:00

Pour la première fois de l'histoire de la Vème République, tous les candidats à la présidentielle se retrouvent sur le même plateau pour un débat télévisé. Diffusée par BFMTV et Cnews, l'émission de ce mardi 4 avril met aux prises Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou.



En 2012, France 2 avait divisé son débat en deux émissions de cinq candidats, au cours desquelles les prétendants à l'Élysée s'étaient succédé sur le plateau.

Ce soir, les 11 candidats seront interrogés sur trois thèmes : "Comment créer des emplois ?", "comment protéger les Français ?" et "comment mettre en oeuvre votre modèle social ?". Chacun devra répondre en une minute et demie et pourra interpeller une personne présente sur le plateau, pour un temps de parole total de 17 minutes.

Suivez le débat en direct

20h56 - La première partie du débat est consacrée à : "Comment créer des emplois ?"



François Fillon : "Les chiffres du taux de chômage en Europe sont cruels. Il est temps de regarder les choses sans tabou. Je propose de la liberté. Dès l'été 2017, je demanderai au Parlement de libérer le marché du travail et de permettre la libre négociations du temps de travail en entreprise, baisser de 40 milliards les charges qui pèsent sur les entreprises, développer massivement l'alternance, d'investir dans les nouvelles technologies. Mais aussi de réformer le RSI ou de supprimer une série de normes qui pèsent sur l'agriculture".



20h42 - Comment vous présentez-vous face aux Français ?



Nicolas Dupont-Aignan : "Merci à tous d'avoir accepté ce débat. les Français attendent ce moment de démocratie pour savoir qui va incarner la France. En politique, comme dans la vie, il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. je suis fier d'avoir redressé une ville qui étaient en faillite. J'ai toujours fait passer mes convictions gaullistes avant ma carrière"



Emmanuel Macron : "J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, parce que je ne crois pas à la fatalité. Notre pays est bloqué par un système politique. J'ai vu cela de près (...) Je veux retrouver l'optimisme du peuple français et de prendre les mesures fortes qui s'imposent".



Marine Le Pen : "Je suis une Française, une mère de famille, une candidate à l'élection présidentielle. Après cinq ans de droite et de gauche, notre pays que nous aimons tant est livré à l'insécurité galopante (...) Il est aussi confronté à la mondialisation sauvage. Je veux rendre la parole au peuple et je veux remettre la France en ordre. J'ai un projet clair et précis. Je ne suis ni dans le flou, ni dans le pouvoir".



Jacques Cheminade : "Je suis un homme en colère. Chaque jour, plus d'un agriculteur se suicide (...) Je me bats contre cette dictature financière. Je me bats depuis plus de 40 ans contre, pas en prophète désarmé mais avec cette arme que nous avions aux jours heureux de la libération".



Jean Lassale : "J'ai eu la chance de créer mon entreprise. Je me suis dressé contre la suppression des services publics en France, contre la perte des emplois. J'ai été à pied à votre rencontre. Je ne supporte plus l'hystérie qui s'est emparé de nos vie".



François Fillon : "Nous sommes en guerre, le président est le garant de la nation française et devra restaurer la fierté nationale et sauver l'Europe qui est aujourd'hui à la dérive. D'ici dix ans, mon objectif est de faire de notre pays la première puissance en Europe. Il faut de la force pour présider la France et je l'aie".



Nathalie Arthaud : "Je veux faire entendre la voix des travailleurs. Nous sommes indispensables à la bonne marche de la société. Nos intérêts sont plus légitimes que ceux de la minorité qui prospère. Avoir un emploi, un salaire correct d'un minimum de 1.800 euros est le minimum".



Jean-Luc Mélenchon : "J'ai consacré ma vie à une cause, celle du peuple et de la République. je n'ai pas de plan de carrière, je sers un combat. je veux mettre fin à la monarchie présidentielle. La finance doit rendre l'argent. Je vous invite à agir de toutes vos forces pour la paix, car la guerre menace. Je suis prêt à gouverner".



François Asselineau : "Mon parcours professionnel m'a amené dans les allées du pouvoir. Les dirigeants français n'ont plus les manettes. Toutes les grandes décisions sont désormais décidées par des institutions européennes. Tout ceci nous à l'affaiblissement du rayonnement de la France".



Benoît Hamon : "Je n'ai pas envie d'attiser une plaie de notre époque. Je veux en finir avec l'hypocrisie. Je veux être un président honnête. Le peuple français a besoin de s'unir autour d'un président honnête. Je veux aussi être un président combattant".



Philippe Poutou : "À part Nathalie Arthaud, je suis le seul à avoir un travail normal. On nous met dans la peau des petits candidats, mais on peut parler aux noms des gens. Ras-le-bol de cette politique réactionnaire. Je veux exprimer cette colère-là et dénoncer le système capitaliste et apporter une note d'espoir".



20h41 - Le débat débute. Chaque candidat aura une minute pour se présenter et pour conclure.

20h00 - Débattre à 11 est un exercice extrêmement difficile. Outre le nombre de candidats présents sur le tableau, il faudra éviter la cacophonie et gérer un temps de parole individuel fortement divisé. Benoît Hamon s'est, par exemple, préparé "à la frustration liée à l'exercice", a indiqué son équipe de campagne à France Info.



Les "petits candidats" - comprenez les 6 qui n'ont pas participé au Grand Débat de TF1 le 20 mars dernier - sont peut-être ceux qui ont le plus à gagner en termes d'image et de notoriété, ce soir. Certains d'entre eux ont affiché paradoxalement une certaine forme de décontraction. Nicolas Dupont-Aignan a nagé à la piscine "pour (se) décontracter", pendant que Jacques Cheminade a "lu de la poésie", comme il l'a indiqué à RTL, ce matin. Pour Jean Lassalle, ce rendez-vous est "important mais finalement comme tous les autres". L'élu MoDem l'a affirmé : "Je ne me prépare pas".



19h44 - Le débat de ce soir est le deuxième de la campagne du premier tour. Le 20 mars dernier, François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont participé à une émission organisée par TF1, provoquant l'ire de leurs 6 concurrents, auxquels certains d'entre eux ont fait référence au cours de la soirée.

19h30 - Selon notre éditorialiste Alba Ventura, "un débat à onze est nécessaire mais pas franchement passionnant".