publié le 04/04/2017 à 08:45

C'est la troisième fois qu'il se présente à l'élection présidentielle, mais la première qu'il débat avec l'ensemble des candidats avant le jour J. Mardi 4 avril, Jacques Cheminade a l'occasion de faire valoir ses idées à une heure de grande audience à la télévision. Il n'est toutefois pas convaincu par le format : "Donner dix-sept minutes à chacun, ce n'est pas beaucoup. On aurait pu faire des débats à deux, à trois, à quatre, pour approfondir les idées". Il ne s'attend donc pas du tout à un "jour de gloire" mais à un moment durant lequel il compte exprimer "sa colère" pour dénoncer "le monde de l'argent" qui procède à une "occupation financière et culturelle de notre pays".





Partisan d'une sortie de l'euro, "le vice de l'Europe" selon ses termes, Jacques Cheminade entend "changer l'orientation du monde" afin de "sortir de ce capitalisme financiarisé, globalisé, qui triche et fait de l'argent avec l'argent des autres". Il ne s'agit toutefois pas de "faire un saut dans le vide", explique-t-il, mais de développer une nouvelle "monnaie commune" pour porter un nouveau projet encourageant les "pays du cœur de l'Europe" à se regrouper pour collaborer avec les pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).