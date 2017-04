"Le Grand Débat" : Poutou et Fillon s'accrochent sur le référendum

publié le 04/04/2017 à 23:20

Philippe Poutou versus François Fillon. Le duel est peu banal : il a eu lieu au cours du "Grand Débat", réunissant les 11 candidats à l'élection présidentielle sur BFMTV et CNews mardi 4 avril. Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste, devait présenter ses propositions quant à l'avenir de nos institutions. "On veut une démocratie directe, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie réelle. Il y a une représentation politique complètement discréditée", constate Philippe Poutou, qui plaide pour que les projets élaborés à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes, "destructeurs pour l'environnement", soient actés par la population.



François Fillon profite alors de cet argument pour rappeler qu'un référendum a eu lieu concernant le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Philippe Poutou dénonce alors un référendum "trafiqué". "Le référendum, ce n'est pas la solution. Et puis, quand il y en a des vrais, de toute façon, on ne tient pas compte de l'avis de la population. C'était le cas en 2005 (référendum sur la Constitution européenne). Donc la seule garantie de démocratie, c'est que la population puisse décider directement, sinon après on a un pouvoir qui fait ce qu'il veut", conclut l'ouvrier, qui souhaite qu'un élu soit révoqué à tout moment s'il ne tient pas ses promesses et ses engagements.