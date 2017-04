publié le 04/04/2017 à 08:17

C'est ce mardi 4 avril au soir que les "petits candidats" entrent en scène. Ils sont six, et ils vont participer pour la première fois au débat qui oppose les onze candidats à l'élection présidentielle. Pour eux, c'est une bonne chose d'être là. C'est un moment de publicité extraordinaire. C'est la gloire. C'est le "quart d'heure de célébrité" dont parlait Andy Warhol. Maintenant, on ne va pas se mentir : un débat à onze, c'est très compliqué. C'est sans doute très démocratique - ils se sont qualifiés selon les mêmes règles que les autres -, c'est sans doute un exercice nécessaire - ils vont pouvoir s'exprimer comme les autres -, mais ce n'est pas parce que c'est nécessaire que c'est passionnant.



On va être dans un mélange de sérieux et de folklore. Vous allez avoir côte à côte des personnes qui rêvent de devenir président, et d'autres qui ne rêvent pas de devenir président. C'est, par exemple, ce qu'a déclaré Philippe Poutou. Vous allez avoir côte à côte des candidats qui peuvent devenir président, et d'autres qui ne peuvent pas, et qui ne sont là que pour faire un tour de piste.