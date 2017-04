publié le 04/04/2017 à 23:05

Nathalie Arthaud était très en verve à l’occasion du "Grand Débat" organisé par CNews et BFM-TV mardi 4 avril. Interrogée sur les mesures qu’elle appliquerait en matière de lutte contre le terrorisme si elle était élue à l’élection présidentielle, la candidate de Lutte ouvrière a répondu qu’elle déclinerait les mesures qu’elle n’appliquerait pas, tel que se "saisir de chaque attentat, chaque drame pour faire des amalgames entre les terroristes, les migrants, les immigrés, et les musulmans", en citant nommément François Fillon et Marine Le Pen en contre exemple.

La syndicaliste de Lutte ouvrière a également assuré qu’elle s’opposerait également aux "interventions aux quatre coins du monde, qui sont des interventions impérialistes", en faisant référence aux opérations extérieures de l’armée française.