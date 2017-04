publié le 04/04/2017 à 23:47

Alors qu'elle était interrogée sur sa proposition d'instaurer un référendum d'initiative populaire, Marine Le Pen a tenu à témoigner de son attachement à défendre le patrimoine historique et culturel de la France en affirmant son intention de l'inscrire dans la Constitution. "On a parlé de protection contre le terrorisme, je veux aussi protéger la culture et l'identité des Français", a assuré Marine Le Pen, revendiquant sa volonté de voir les crèches de Noël avoir leur place dans les municipalités.



"La protection de ce patrimoine est essentiel, a fait valoir la candidat frontiste. Les Français l'attendent parce qu'ils se sentent bousculés dans leur mode de vie, leurs codes, leurs mœurs, par la montée en puissance de revendications portées par des fondamentalistes islamistes". "Quel rapport ?", l'a alors immédiatement coupé Jean-Luc Mélenchon. "Les crèches font partie de notre patrimoine historique et culturel", lui a rétorqué son adversaire. "Vous voulez mettre des symboles religieux dans les mairies, c'est ça votre laïcité ?", a raillé le candidat de la France insoumise. "60% des Français n'ont pas de religion, fichez-nous la paix avec la religion ", a alors lancé le député européen. Nous ne sommes pas obligés de subir vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la notre".