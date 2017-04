Jacques Cheminade une nouvelle fois candidat pour Solidarité et Progrès

publié le 04/04/2017 à 21:06

Interrogé sur les mesures qu'il prendrait pour créer de l'emploi, lors du "Grand Débat" de mardi 4 avril au soir, Jacques Cheminade a listé plusieurs propositions. La première d'entre elles serait de "donner un RSA absolument automatique à tous les jeunes de 18 à 25 ans".



Le candidat de Solidarité et Progrès a aussi expliqué qu'il fallait "des sommes importantes" pour créer de l'emploi, et a donc proposé "100 milliards d'euros par an, pendant cinq ans : pour les jeunes, pour créer des emplois dans la robotique, le numérique".

Il a aussi affirmé vouloir "une tout autre politique avec de grands projets", comme au travers d'une "politique de l'espace, de la mer". Jacques Cheminade veut aussi "développer l'Afrique, faire une politique de l'espace, de la mer pour créer de l'emploi productif" et a prôné la coopération économique avec les BRICS et l'Afrique.