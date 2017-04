publié le 04/04/2017 à 21:59

Emmanuel Macron s'en est pris à Marine Le Pen sur le plateau du Grand Débat proposé par BFMTV et CNews mardi 4 avril. Le candidat "En Marche !" a visé la présidente du Front national au moment du débat sur l'Europe. "Marine Le Pen propose la baisse du pouvoir d'achat pour les Français. Avec la sortie de l'euro pour les épargnants, pour les travailleurs, ce sera une baisse du pouvoir d'achat. La réalité de notre vie économique, c'est que ce seront des destructions d'emplois", explique Emmanuel Macron. Avant de lâcher à l'intention de son adversaire directe, celle avec qui il est placé en tête des intentions de vote : "Vous proposez la guerre économique, nous sommes ni la Suisse, ni la Corée du Sud."



Et de conclure fermement : "Ce que vous proposez, c'est le nationalisme. Le nationalisme c'est la guerre. Je viens d'une région, qui est pleine de ces cimetières (...) Vous réitérez les mensonges qu'on entend depuis quarante ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père". Une déclaration qui fait sortir Marine Le Pen de ses gonds. "On ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins cinquante ans. Merci beaucoup."