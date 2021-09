Antoine Griezmann et Karim Benzema avec les Bleus à Décines-Charpieu le 7 septembre 2021

Il a tout de suite anticipé l'éventuelle question au micro de la chaîne L'Équipe avant d'y répondre en conférence de presse d'après-match, quelques minutes après le réveil des Bleus face à la Finlande (2-0) à Lyon en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'équipe de France serait-elle meilleure sans Kylian Mbappé, forfait pour cette rencontre, alors que la connexion Antoine Griezmann-Karim Benzema a enfin éclaté ? Pour Didier Deschamps, c'est un non catégorique.

"Je n'irai jamais sur ce terrain-là, a tonné le sélectionneur. Si j'avais pu, j'aurais tout intérêt à avoir Kylian. Il nous aurait amené autant si ce n'est plus de qualité. Il y a la complémentarité d'un duo, d'un trio, Kylian a sa place dans ce trio. Il y a aussi des ajustements à faire, par rapport à l'animation sur le côté. Kylian n'était pas là. Mais je préfère qu'il soit là, il n'y a pas photo".

"Aujourd'hui, la relation entre Antoine et Karim a été excellente car ce sont deux footballeurs qui parlent le même football, a poursuivi l'homme de 52 ans. Je ne veux pas enlever Anthony Martial. J'ai fait un choix. On a mis ce qu'il fallait aussi pour se créer énormément d'occasions. Les trois attaquants ont été décisifs". Le 3-4-1-2 mis en place pour cette dernière rencontre de septembre sera-t-il reconduit ? Avec Mbappé à la place de Martial ? Réponse au plus tôt le jeudi 7 octobre face à la Belgique à Turin.