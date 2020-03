publié le 20/03/2020 à 15:00

Restez chez soi c'est difficile, certains décident même de braver l'interdit et le risque sanitaire afin de prendre l'air. Or, et les autorités le martèlent, le confinement doit être respecté pour freiner l'épidémie de Covid-19. Et pour soutenir le discours officiel, les footballeurs professionnels se sont lancés dans un "challenge" qui se propage sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le but est de jongler avec un rouleau de papier toilette, dont l'achat est devenu compulsif à l'annonce du confinement (sans que l'on comprenne vraiment pourquoi), au point que les rayons sont parfois vides. Une fois la série de jongles terminée, on tire dans le rouleau en incitant d'autres personnes à en faire autant. Avec le mot-dièse #StayAtHome ("Restez chez vous") comment slogan de ralliement.

Les footballeurs utilisent leurs millions d'abonnés afin de relayer les consignes de sécurité. Ainsi, le message pourrait être mieux assimilé et pris au sérieux s'il émane de Lionel Messi ou Thierry Henry.

Au tour de Thierry Henry de se lancer au #StayAtHomeChallenge 🧻

pic.twitter.com/tQqYDj6fRt — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2020

Le compte officiel de l'Olympique de Marseille a de son côté compilé les message de ses joueurs dans une vidéo postée sur les comptes officiels du club.

Du côté de l'Olympique lyonnais, outre les messages des joueurs enjoignant à rester chez soi, des vidéos des joueurs et joueuses montrant des exercices physiques à faire durant le confinement sont postées chaque jours. Le préparateur physique de l'OL y est aussi allé de son message.

Du côté de OL Fondation, un don de 300.000 euros a été fait en faveur de deux projets de recherche médicale contre le Covid-19 à Lyon, et aussi afin de répondre en besoin de matériel sanitaire. Un geste à saluer et qui montre encore une fois que les clubs sont des acteurs sociaux importants.

Notre préparateur physique, @PaoloRongoni, vous donne un petit conseil : Un peu d'activité physique pendant le confinement ! 💪



Bon courage à tous ! ❤💙 pic.twitter.com/58MW40adag — Olympique Lyonnais (@OL) March 20, 2020

Neymar, superstar brésilienne du PSG, a lui posté une vidéo d'applaudissements en soutien aux personnels soignants particulièrement à l'oeuvre en ces temps difficiles.



Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 obrigado por arriscar suas vidas ❤️❤️❤️ #ficaemcasa #StayHome pic.twitter.com/FQe8FSwy0i — Neymar Jr (@neymarjr) March 20, 2020

Le député ex-LaREM Matthieu Orphelin a lui aussi relevé le défi, en bon fan du SCO d'Angers, avant d'avouer que c'était un ami qui avait été l'auteur de la (belle) performance. Dans une deuxième vidéo il explique que ce petit tour était destiné à sensibiliser contre les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux, notamment des idées complotistes à propos de l'origine du coronavirus. Un manière de faire d'un jongle deux coups.

[humour, car il faut bien en garder aussi!] Bon alors, j'y ai passé toute la nuit, mais je crois que @GinoTombini et @marjo_oo7 vont devoir travailler un peu pour me battre pic.twitter.com/dA0iQCni9J — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) March 18, 2020

