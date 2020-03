Thierry Henry : l'Impact de Montréal, les Bleus, la VAR... Son interview sur RTL

publié le 07/03/2020 à 19:45

C'est un tout nouveau défi dans la vie de Thierry Henry. Nommé entraîneur de l’Impact Montréal en novembre dernier, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 réalisations) était attendu pour ces débuts en Major League Soccer. Il livre ses premières impressions en exclusivité sur RTL.

L'ancien entraîneur de l'AS Monaco s'est même déjà mis dans la poche de nombreux supporteurs après être parvenu à hisser le club en quart de finale de la Ligue des Champions après la qualification obtenue face au club costaricain du Deportivo Saprissa et une victoire en ouverture du championnat nord-américain de football (MLS), face à New England (2-1).

Concernant le style de jeu qu'il souhaite mettre en place auprès de ses joueurs, l'ancien international français (123 sélections) veut "bien gérer la balle avec une équipe offensive sur le terrain où les latéraux montent haut et avec trois attaquants dans l'axe". Mais Thierry Henry ne s'en est pas arrêté là et s'est ouvert sur d'autres thématiques concernant notamment le VAR et l'équipe de France.

Sur son équipe jeune de l'Impact Montréal

"C'est assez facile avec eux. J'ai été éduqué différemment et le football était différent à mon époque. Je dis souvent que le football m'a éduqué dans le passé et que mes joueurs sont désormais en train de me rééduquer sur pas mal de choses et il faut s'adapter à cela. Mon staff m'aide énormément dans ce sens mais le plus important selon moi est qu'il y ait cette cohésion entre le staff et les joueurs au niveau de ce que l'on veut faire".

Sur la VAR

"Je dis bien souvent qu'on est toujours en train d'en parler et cela ne changera rien. Les règles sont les règles et il faut savoir s'y adapter. Par exemple, face à New England, lorsqu'il leur ont refusé un but avec l'aide de la vidéo, je n'avais pas l'image au même moment et je ne sais pas ce qu'il s'est passé puisque je n'avais pas le droit d'aller voir l'écran", explique Thierry Henry.

"Ce que tu peux contrôler, t'essayes de le contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler, il y a des règles qui sont mis en place. Tout le monde débat concernant le VAR mais les gens qui ont le pouvoir d'y changer quelque chose, on ne les entend pas souvent".

Sur les chances de victoire des Bleus à l'Euro 2020

"Je fais confiance à Dédé (NDRL Didier Deschamps). Il a toujours une petite potion magique pour que l'équipe arrive là où l'équipe doit arriver donc en tant que Français, j'espère que cette équipe ira le plus loin possible, c'est-à-dire gagner. Tout ce qu'on peut faire d'ici c'est supporter et espérer qu'on puisse être champions d'Europe encore une fois".

Sur le racisme dans le sport

"Beaucoup de joueurs se sont prononcés concernant le racisme et cela en est resté là. À un moment donné il va falloir commencer à prendre de vrais sanctions et quand un acte raciste remonte à l'arbitre, on doit arrêter le match. Après moi, je n'ai pas le pouvoir de faire quoique ce soit mais ceux qui doivent parler, on ne les entend pas trop encore une fois".