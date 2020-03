et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/03/2020 à 07:56

Dans la lignée d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire assure que la France est en guerre contre le coronavirus. "Chacun doit comprendre qu'il y a une guerre économique et financière. Elle sera durable et violente. Elle doit mobiliser toutes nos forces, au niveau national, européen et du G7", a jugé le ministre de l'Économie.

Invité à l'antenne de RTL ce mardi 17 mars, Bruno Le Maire a annoncé une aide de "45 milliards d'euros" pour les entreprises et les salariés. A cela s'ajoute "300 milliards d'euros de garantie de l’État pour les prêts bancaires en France et 1.000 milliards d'euros de garantie européenne pour les prêts bancaires", a-t-il précisé.

Bruno Le Maire veut que "l'économie puisse redémarrer plus fort lorsque l'épidémie de coronavirus sera derrière nous". "Nous avons pris les bonnes mesures au bon moment, le président de la République a été extrêmement clair. Il faut gagner la guerre contre le virus", ajoute-t-il.