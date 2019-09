publié le 15/09/2019 à 11:42

À peine de retour et déjà décisif. Neymar, qui faisait son comeback avec le PSG samedi soir face à Strasbourg en Ligue 1, a offert le but de la victoire aux Parisiens, sur un retourné acrobatique somptueux, dans les arrêts de jeu. Hué durant toute la rencontre par le public du Parc des Princes, le Brésilien ne s'est pas privé de célébrer le but, d'une manière plutôt particulière.

En effet, une fois le ballon au fond des filets, le Parisien est allé le récupérer pour le glisser sous son maillot et mimer une femme enceinte, le pouce dans la bouche. Un grand classique de la célébration au football, souvent synonyme d'une naissance dans la famille du joueur. "Je ne vais pas être papa", a clarifié Neymar en zone mixte après le match. "C’est la mère de mon fils qui a accouché. J’ai eu son mari au téléphone et je lui ai dit que j’allais marquer et que je lui rendrai hommage.", a-t-il ajouté.

Cette curieuse célébration était donc destinée à son ex-compagne Carol Dantas avec qui il était en couple lorsqu'il jouait encore à Santos, à l'âge de 19 ans. La jeune femme n'en avait que 17, lorsqu'elle et l'attaquant Brésilien ont eu un enfant, Davi Lucca, aujourd'hui âgé de 9 ans.