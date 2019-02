publié le 12/02/2019 à 19:45

Voilà près de deux mois qu'ils attendent ce rendez-vous, entre espoir de franchir enfin les 8es de finale après deux échecs de suite à ce stade de la compétition, et crainte inavouée de vivre un nouveau camouflet. Thomas Tuchel et les Parisiens jouent une partie de leur avenir en Ligue des champions sur ce match aller à Old Trafford.



Depuis le tirage au sort du du lundi 17 décembre, les courbes de confiance du PSG et de Manchester United se sont inversées. D'un côté, Paris a perdu Neymar puis Edinson Cavani, tout en concédant sa première défaite en Ligue 1 à Lyon. De l'autre, les Mancuniens ont gagné dix matches et décroché un match nul après le remplacement de José Mourinho par Ole Gunnar Solskjaer.

Le PSG doit particulièrement se méfier des Français Paul Pogba et Anthony Martial. Il doit aussi espérer que Marco Verratti tienne le coup physiquement au milieu, et ne prenne pas de carton jaune synonyme de suspension au match retour le mercredi 6 mars au Parc des Princes.