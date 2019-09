Angel Di Maria et Marquinhos avec le PSG le 25 août 2019

Neymar est bel et bien de retour en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, mais c'est sans le Brésilien que le club de la capitale retrouve la Ligue des champions, mercredi 18 septembre (21h), avec déjà un choc au programme : la réception du Real Madrid. Auteur du (splendide) but de la victoire face à Strasbourg, le numéro 10 est en effet suspendu par l'UEFA pour les trois prochaines rencontres sur la scène européenne en raison d'insultes sur les réseaux sociaux contre les arbitres de PSG-Manchester United.

Pour cette entrée en matière un peu plus de six mois après le nouveau traumatisme vécu en 8es de finale, Thomas Tuchel devra aussi se passer de Kylian Mbappé, toujours blessé à la cuisse gauche. Edinson Cavani, en revanche, pourrait effectuer son retour dans le groupe parisien. Les options offensives certaines s'appellent Angel Di Maria et Mauro Icardi. Éric-Maxime Choupo Moting est incertain.

Paris reste sur trois succès de rang depuis sa défaite à Rennes lors de la 2e journée de Ligue 1. Le Real de Zinédine Zidane a concédé deux nuls lors des quatre premières journées de Liga, contre Valladolid et Villareal. Les Belges de Bruges et les Turcs de Galatasaray complètent ce groupe A. Les deux premiers au terme des six journées étalées de septembre à décembre sont toujours qualifiés pour les 8es de finale. Cette année, la finale a lieu à Istamboul, au stade olympique Ataturk, le samedi 30 mai.

Lyon reçoit le Zénith, Lille se rend à Amsterdam

Lyon a de son côté hérité d'un groupe (G) largement à sa portée sur le papier avec les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg (premier adversaire à domicile mardi 17 septembre à 18h55), les Portugais du Benfica Lisbonne et les Allemands de Leipzig. L'an passé, l'OL avait terminé 2e de sa poule derrière Manchester City et devant le Shakthar Dontesk et Hoffenheim, avant de s'incliner face au Barça en 8es.

Pour Lille, l'aventure s'annonce plus compliquée. Plus faible équipe en lice à l'indice UEFA, la formation de Christophe Galtier a tiré du lourd avec les Anglais de Chelsea, vainqueur de l'Europa League, les Hollandais de l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste magnifique la saison passée, et les Espagnols de Valence. Le Losc débute sa campagne aux Pays-Bas, mardi 16 septembre à 21h.

Ligue des champions : le programme de la 1re journée

Mardi 17 septembre



Groupe E :

21h : Naples - Liverpool

21h : Salzbourg - Genk



Groupe F :

18h55 : Inter Milan - Slavia Prague

21h : Borussia Dortmund - FC Barcelone



Groupe G :

18h55 : Lyon - Zénith Saint-Pétersbourg

21h : Benfica - RB Leipzig



Groupe H :

21h : Chelsea - Valence

21h : Ajax Amsterdam - Lille



Mercredi 18 septembre



Groupe A :

18h55 : Club Bruges - Galatasaray

21h : PSG - Real Madrid



Groupe B :

18h55 : Olympiakos - Tottenham

21h : Bayern Munich - Étoile Rouge Belgrade



Groupe C :

21h : Shaktar Donetsk - Manchester City

21h : Dynamo Zagreb - Atalanta Bergame



Groupe D :

21h : Athlético de Madrid - Juventus Turin

21h : Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moscou