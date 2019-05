publié le 17/05/2019 à 18:34

Les Trophées UNFP seront remis dimanche 19 mai, et récompenseront les meilleurs représentants de la Ligue 1 cette saison. En lice, pour la catégorie du Meilleur joueur, on retrouve le champion du monde français Kylian Mbappé, ses coéquipiers du Paris Saint-Germain Angel Di Maria et Neymar Jr mais aussi le Lillois Nicolas Pépé et le Rennais Hatem Ben Arfa. Le lauréat sera couronné grâce aux votes de leurs pairs mais aussi des entraîneurs et des présidents.



Les internautes, eux, sont invités à la fête. Ils doivent voter pour élire le plus beau but de l'année. Parmi les candidats figurent Max-Alain Gradel du Toulouse FC, les Nîmois Antonin Bobichon et Teji Savanier, l'attaquant d'Amiens Juan Ferney Otero et celui de Lille Loïc Rémy.

L'enquête ci-dessous a été réalisée sur internet les 15 et 16 mai auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 426 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Meilleur joueur de Ligue 1 : Mbappé sans partage

Concernant le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, les Français et les amateurs de football sont unanimes : Kylian Mbappé doit l’emporter haut la main. 60% le placent premier et 58% second.



Le meilleur buteur de la Ligue 1 (30 buts) devance d’ailleurs son dauphin du classement des buteurs Nicolas Pépé (20 buts) dans l’esprit des Français et des amateurs de football. 14% et 21% jugent en effet que c'est le Lillois qui doit être désigné.



Neymar (11% et 7%) complète le podium et paye probablement sa nouvelle saison écourtée par une grave blessure. Enfin, Di Maria (5% et 7%) et Ben Arfa (5% et 7%) n’ont que peu de chance de l’emporter selon les Français.

2. Meilleur entraîneur : Galtier plutôt que Tuchel ou Génésio

Du côté de l’entraîneur de la saison, les Français et les amateurs de football voteraient pour Christophe Galtier (38% et 53%). Arrivé en décembre 2017 pour prendre la suite de Marcelo Bielsa, l’entraîneur lillois est parvenu à maintenir le club de justesse l’an passé (17ème) avant de réaliser une exceptionnelle saison 2018-2019 que le LOSC terminera très probablement 2ème.



Thomas Tuchel et Bruno Génésio complètent le podium à une distance importante de Galtier. Les Français placent l’entraîneur Lyonnais à la deuxième place (18%) devant celui du PSG (16%). Chez les amateurs de football, Tuchel arrive deuxième (17%) et Génésio troisième (14%).



Les deux autres nominés, Thierry Laurey et David Guion, auteurs d’une très bonne saison avec des clubs à petits budgets (Strasbourg et Reims) n’ont quasiment aucune chance de l’emporter selon les Français et les amateurs de football.

3. Ligue 2 : la descente pour Dijon et le barrage pour Caen

Pour la plupart des clubs, les deux dernières journées de Ligue 1 ne représentent plus beaucoup d’enjeux mais pour certains, leur saison se jouera sur ces deux matches. Amiens, Monaco, Caen et Dijon peuvent aussi bien se maintenir qu’être relégués, voire bénéficier d’un sursis en se qualifiant pour le barrage face au troisième de Ligue 2.



Invités à déterminer le sort qui sera réservé à ces quatre clubs au soir de la 38ème journée, les amateurs de football pronostiquent un statu quo. Selon eux, Amiens et Monaco seront 16ème et 17ème, Caen devra batailler en barrage et Dijon sera directement relégué.

4. 61% estiment que l’OM doit changer d’entraîneur

Après une formidable épopée européenne l’an passé, l’Olympique de Marseille a connu une saison délicate. Actuellement 6ème, les phocéens n’ont plus aucune chance de se qualifier pour une compétition européenne et n’ont par conséquent pas répondu à l’ambition de début de saison.



Sur le banc marseillais depuis près de trois saisons, Rudi Garcia est sur la sellette pour l’année prochaine. L’OM doit-il le conserver et miser sur son expérience et ses qualités que personne ne conteste, ou bien doit-il décider de changer d’entraîneur pour repartir sur un nouveau cycle ?



Les amateurs de football estiment qu’il est temps de changer. 61% d’entre eux nous disent que l’OM doit se choisir un nouvel entraîneur quand 38% optent pour conserver Rudi Garcia.

