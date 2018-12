Marseille : "Pas loin d'avoir la palme de la stupidité", fulmine Rudi Garcia

publié le 06/12/2018 à 12:18

Déjà 10 défaites en 21 matches toutes compétitions confondues : la première partie de la saison 2018-2019 de l'Olympique de Marseille n'affiche pas du tout les promesses nées de la précédente, ponctuée d'une finale d'Europa League et d'une 4e place en Ligue 1. Certes, l'OM pointe à la 6e place en championnat, à seulement 4 points du 2e, Lille. Mais les Phocéens vont vite devoir réagir pour ne pas voir le podium trop s'éloigner.



La dernière défaite, mercredi 5 décembre à Nantes (3-2) est d'autant plus dure à avaler que les joueurs de Rudi Garcia ont mené à deux reprises. "C'est toujours les mêmes problèmes, a regretté le coach en conférence de presse d'après-match. On a pris des buts sur exactement les choses qu'on a montrées aux joueurs en préparation de match. Donc c'est à se demander à quoi ça sert de faire des préparations de match".

"Je vais essayer de rester mesuré ce soir et de protéger mes joueurs et de les défendre, mais quand on perd on a toujours tort, a poursuivi le technicien de 54 ans. Je pense qu'on est les rois de la stupidité ce soir au vu des autres résultats (défaite de Lyon et Saint-Étienne, ndlr). Mais avant de regarder les autres, il faut regarder soi-même et on n'est pas loin d'avoir la palme de la stupidité. Voilà, je ne peux pas en dire plus".

Prochain match pour les Marseillais, un déplacement chez les Verts dimanche 9 décembre (21h). Il y aura ensuite la réception de l'Apollon Limassol pour du beurre en Europa League jeudi 13 (18h55) puis celles de Bordeaux en championnat dimanche 16 (21h) et de Strasbourg en Coupe de la Ligue mercredi 19 (21h05). L'année se terminera à Angers samedi 22 (20h).