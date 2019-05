Moto : Fabio Quartararo l’espoir tricolore du Grand Prix de France

publié le 16/05/2019 à 15:11

Cela fera vingt ans le 19 septembre prochain, qu’un Français n’a pas remporté un Grand Prix moto dans la catégorie reine. Cette année là, à Valence en Espagne et au guidon de sa Yamaha, Régis Laconi avait eu cet honneur, comme Christian Sarron à Hockenheim en 1985 ou Pierre Monneret à Reims en 1954.



Hormis ces trois succès, rien ! Que des espoirs déçus pour Olivier Jacque, Randy de Puniet ou plus récemment Yohann Zarco. Le Manceau Louis Rossi a pourtant fait retentir la Marseillaise au Mans en 2012, mais c’était en Moto 3, la petite cylindrée. Le public tricolore attend donc son héros, celui qui parviendra à battre les stars de la discipline que sont les Espagnols Marc Marquez et Alex Rins ou encore les Italiens Daniel Petrucci et Valentino Rossi.

Ce héros, ce pourrait bien être Fabio Quartararo, 20 ans depuis le 20 avril dernier. Le pilote de l’écurie Yamaha Petronas débute en MotoGP après deux saisons en Moto3 puis en Moto2. Le Niçois a fait une entrée très remarquée dans la catégorie reine en devenant le 4 mai dernier, lors du GP d’Espagne, le plus jeune pilote de l’histoire à conquérir la pole position.

Après seulement quatre épreuves (Qatar, Argentine, États-Unis et Espagne) Fabio Quartararo a donc l’ambition de briller un peu plus sur le circuit Bugatti où plus de 200.000 spectateurs seront là pour l’encourager : "C’est hyper motivant de courir le Grand Prix national, mais c’est aussi beaucoup de pression qu’il va falloir gérer. Mais vous pouvez compter sur moi, je vais tout faire pour ne pas décevoir le public". Le Grand Prix de France qui fête ses cinquante ans de présence sur le circuit Bugatti du Mans attend donc beaucoup de son jeune prodige que tout le monde surnomme El Diablo