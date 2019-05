publié le 05/05/2019 à 05:19

Kylian Mbappé est un phénomène du football mondial. Précoce, il compile déjà trois titres de champion de France (avec Monaco et le PSG) ainsi qu'une Coupe du monde remportée avec les Bleus. Et il semble bien que le talent du jeune homme de 20 ans soit rétribué à sa juste valeur par un Paris Saint-Germain généreux au moment de proposer un contrat au natif de Bondy à l'été 2017.



Selon la biographie du joueur signée Arnaud Hermant, grand reporter à L'Équipe, à paraître jeudi 9 mai et dont le JDD s'est procuré quelques bonnes feuilles, Kylian Mbappé et ses conseillers ont su faire accepter au PSG des conditions confortables lors du transfert du joueur depuis Monaco vers la capitale pour 180 millions d'euros.

Le salaire de Mbappé a ainsi été multiplié par treize en signant au PSG. Les émoluments du joueur cette saison sont de 7,93 millions d'euros nets. Mais "en 2019-2020, une nouvelle augmentation est prévue, portant son salaire brut mensuel à 1.625.836¿euros", explique le journaliste dans Phénomène. L'attaquant de Paris flirtera ainsi avec les 20 millions de salaire annuel brut.

Autre particularité du contrat de Kylian Mbappé, on retrouve des primes que les sportifs négocient fréquemment. Ainsi, le joueur a obtenu une prime de 5.000 euros hors taxes afin de financer son déménagement depuis le sud de la France vers Paris. De plus, le PSG s'est engagé à payer les frais d'hébergement du joueur dans un grand hôtel parisien avec un maximum de 30 nuitées.



Enfin, l'international tricolore reçoit une prime de 30.000 euros tous les mois, à utiliser comme bon lui semble, comme par exemple payer un loyer, faire appel aux services d'un chauffeur (il n'a pas le permis) ou ceux d'un majordome, énumère l'hebdomadaire.