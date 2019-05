publié le 14/05/2019 à 06:35

L'Olympique Lyonnais supportera Chelsea lors de la finale de l'Europa League qui aura lieu le mercredi 29 mai (21h) à Bakou, en Azerbaïdjan. L'affiche 100 % anglaise entre les Blues et les Gunners déterminera en effet l'avenir européen du 3e du championnat de France.



Cette place est actuellement occupée par les Lyonnais, qui comptent à deux journées de la fin quatre points d'avance sur le 4e, Saint-Étienne, et six de retard sur le 2e, Lille. Il faudrait un scénario totalement improbable pour que le Losc perde sa place de dauphin du PSG. En s'imposant à Marseille (0-3) dimanche 12 mai, l'OL s'est a priori mis à l'abri du retour des Verts, qui n'ont plus qu'un chance mince de terminer sur le podium.



Rappel du règlement : les deux premiers du championnat de France, Paris et sans doute Lille, donc, seront qualifiés directement pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions. Le 3e, en revanche, devra en passer par deux tours préliminaires en matches aller-retour pour s'inviter à la table des grands, sauf dans un cas de figure qui change beaucoup de choses.

Chelsea déjà qualifié via son championnat

Depuis 2015, le vainqueur de l'autre coupe d'Europe, l'Europa League (ou Ligue Europa ) donc, obtient en effet lui aussi un billet pour la phase de groupes de la Ligue de champions l'année suivante. S'il est déjà qualifié pour la reine des compétitions via son championnat, le ticket revient à la France.

Depuis dimanche 12 mai et la dernière journée du championnat d'Angleterre, c'est le cas de Chelsea (3e de Premier League) mais pas de Arsenal (5e) - les quatre premiers de ce championnat décrochent le précieux sésame ; Manchester City, Liverpool et Tottenham complètent le quatuor de tête.

Lyon a profité de la victoire de l'Atlético l'an dernier

Autrement dit, si Chelsea remporte la finale de l'Europa League, Lyon rejoindra directement la phase de poules en septembre. Sinon, l'OL devra se coltiner le 3e tour préliminaire (6-7 et 13 août) plus un barrage contre un adversaire a priori plus huppé (20-21 et 26-27 août).



L'an passé, les Lyonnais avaient ainsi bénéficié de la victoire de l'Atlético de Madrid face à Marseille en finale de l'Europa League, puisque le club madrilène était déjà qualifié pour la Ligue des champions par le biais de sa 3e place en Liga.

Outre le soulagement d'éviter quatre matches piégeux à la fin de l'été, une victoire de Chelsea sur Arsenal garantirait à l’Olympique Lyonnais des recettes de 12,7 millions d'euros. Colossal dans le budget d'un tel club.

80% d’échecs pour les français aux barrages

Cela fait six ans que le 3e de Ligue 1 doit démarrer la Ligue des champions au troisième tour préliminaire. Or, les résultats n'inspirent guère à l'optimisme dans un tel cas de figure. Seul Monaco à réussi a sortir vivant de cet enchaînement, en 2016-2017, en se débarrassant des Turcs de Fenerbahçe puis des Espagnols de Valence. Plus fort encore, les Monégasques étaient allés jusqu'en demi-finale (éliminés par la Juve).



En 2013-2014, Lyon avait perdu face à la Real Sociedad de Griezmann après avoir battu Zurich au troisième tour de qualification. Idem pour Lille, en 2014-2015 face au FC Porto. En 2015-2016, l'AS Monaco avait cette fois perdu en barrage face à Valence. Dernier exemple en date : Nice, en 2017-2018, avait franchi l'obstacle Ajax Amsterdam avant de buter sur Naples.