Mercato : le PSG pourrait piocher au Real Madrid

publié le 14/05/2019 à 15:31

Un pont pourrait se créer cet été entre les capitales française et espagnole. Le PSG et le Real Madrid entretiennent de fortes relations sur le marché des transferts depuis l’arrivée des Qataris en 2011 à la tête du club. Le mercato estival 2019, durera du 11 juin au 2 septembre 2019.





Depuis deux saisons, le Real a souvent tenté de récupérer les deux stars de Paris que sont Kylian Mbappé et Neymar. Si ces deux joueurs devraient rester en Île-de-France cet été, Gareth Bale et Tony Kroos, tous deux âgés de 29 ans, seraient sur le point de quitter la "casa blanca" lors du mercato estival. Et Paris pourrait être intéressé.

Le champion de France risque de voir son effectif évoluer cet été, un grand changement a été annoncé par la direction à la suite des demandes de l'entraîneur. Thomas Tuchel s'est plaint, tout au long de l'année, d'un effectif trop peu fourni pour faire face à toutes les compétitions dans lesquelles le club est engagé.

Tony Kroos, un successeur à 80 M d'euros

Il s'agit du joueur qui manque tant à Paris, le milieu récupérateur. Mais cet été, l’entre-jeu du club de la capitale devrait être le théâtre de nombreux mouvements. Rabiot, Diarra, Paredes, Verratti et même Marquinhos, depuis que Thiago Motta a mis un terme à sa carrière (en 2018), tous se sont cassés les dents à ce poste.



Le transfert du Brésilien Allan en provenance de Naples est toujours la priorité des Parisiens pour le mercato estival. Après tant d'échecs à ce poste,Tony Kroos est aussi surveillé par le PSG, son expérience (champion du monde 2014 et quadruple champion d’Europe) ferait le plus grand bien à un milieu parisien encore peu expérimenté au très haut niveau européen.

Un intérêt pour Bale si Cavani part

Le dossier d'Edinson Cavani est toujours en suspens au Paris Saint-Germain, il n'a pas encore renouvelé son contrat qui se termine en juin 2020, alors qu'il semble vouloir rester à Paris. S'il quitte la capitale, alors il faut trouver un remplaçant digne d' "El matador".



Écarté par Zinedine Zidane et le Real Madrid depuis de nombreux mois, Gareth Bale devrait quitter l'Espagne. Le journal britannique The Sun évoque un éventuel retour du Gallois dans son ancien club, Tottenham. Ce transfert pourrait être un prêt payant de 11 millions d'euros.