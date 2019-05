publié le 13/05/2019 à 17:13

Hatem Ben Arfa va-t-il connaître un huitième club dans sa carrière lors de la saison 2019-2020 ? Après Lyon, Marseille, Newcastle, Hull City, Nice et le PSG, l'attaquant désormais âgé de 32 ans semblait avoir retrouvé du plaisir cette saison à Rennes. Mais dimanche 12 mai, à l'issue du match nul concédé face à Guingamp (1-1) lors de la 36e journée de Ligue 1, le natif de Clamart a clairement ouvert la porte à un départ, un an seulement après son arrivée.



"On n'est pas assez ambitieux, on est peureux", a lâché le numéro 18, critiquant manifestement, sans le nommer, les choix de Julien Stephan. "Un moment donné, si tu veux progresser et passer un cap tu ne peux pas te permettre d'avoir cet état d'esprit pour rentrer dans les matches (...) Si on est 13e aujourd'hui (Rennes est en fait 12e, ndlr), ce n'est pas pour rien", a-t-il poursuivi.

Le joueur, qui avait signé pour un an plus un en option l'été dernier, a aussi ironisé sur les sifflets à sa sortie à 5 minutes de la fin. "Je pense que le groupe a montré beaucoup de choses cette année, moi compris. Ça faisait 48 ans qu'ils (les supporters bretons, ndlr) n'avaient pas eu une coupe. Ils n'ont jamais vécu une épopée européenne comme ça et qu'ils sifflent comme ça, tout ce que je peux dire c'est 'merci'", a-t-il déclaré, acerbe.

Interrogé sur l'influence que cela pouvait avoir sur sa volonté de rester ou non à Rennes l'an prochain Ben Arfa (403 matches chez les pros, 72 buts, 48 passes décisives) a juste répondu "on verra. Ce qui joue surtout, c'est le jeu (...) à la fin on se fait siffler, ça joue aussi".



"Ces matches-là et d'autres me permettent d'avancer dans mon cheminement, parce que je suis orienté par le jeu et ce qu'on nous propose, niveau jeu, c'est limité quand même... Donc ça m'oriente", a-t-il complété. La tendance ne semble visiblement pas à une prolongation...